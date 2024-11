Veja quem é o famoso que já faliu oito negócios e vai abrir boteco no RJ

Quem é o famoso que faliu oito vezes e, agora, vai abrir um boteco no Rio de Janeiro? É o ator Tonico Pereira! Aos 76 anos, o artista resolveu se arriscar no ramo, apesar das experiências passadas. “Ele tem lidado com vários problemas de saúde, como diabetes e trombose, e mesmo assim não desiste, não deixou de trabalhar”, comentou Fabíola Reipert. Hoje, Tonico também mantém um brechó aberto e começou a empreender aos oito anos de idade, para ajudar nas finanças da família. Veja!