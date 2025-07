Verdadeiro ioiô! Maraisa para de seguir (de novo) o noivo nas redes sociais

A manhã desta terça-feira (29) foi bastante movimentada para Maraisa, da dupla com Maiara! A cantora parou de seguir o noivo, Fernando Mocó, em uma rede social e logo levantou uma enxurrada de especulações sobre um novo término. Horas depois, ela voltou atrás. E, durante A Hora da Venenosa, deu o famoso "unfollow" mais uma vez! O casal, que começou a namorar e ficou noivo em 2023, já passou por várias separações e reconciliações. No início deste ano, reataram o relacionamento após outro término.



