Vingança? Pablo do Arrocha fica constrangido com atitude inesperada de fã antes de show

Durante um show em Xerém (RJ), Pablo do Arrocha saiu do camarim e caminhava em direção ao palco, mas foi surpreendido por uma fã que jogou bebida nele. O cantor ficou constrangido com a atitude, se secou e fechou a cara. "Era uma fã que queria tirar uma foto com ele e não conseguiu", explicou Fabíola Reipert. Veja o momento!



