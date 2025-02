'Visita íntima'? Liziane Gutierrez trai o marido com o advogado em prisão no Marrocos

Após ter ficado presa durante um mês no Marrocos, a novela de Liziane Gutierrez continua! Agora, o marido da ex-peoa de A Fazenda revelou que foi traído por ela com o advogado que a tirou do presídio. "Dá para dizer que foi uma espécie de visita íntima", cutucou Fabíola Reipert. Questionada, Liziane disse que estava se sentindo carente e solitária na época. Ela ainda justificou que o pivô de sua separação foi o único que a amparou quando foi deixada sozinha no país africano pelo pai de seu filho. Lembrando que Liziane enfrentou a detenção após desacatar um policial marroquino. O empresário e, em breve, ex-marido dela acumula propriedades no Texas, nos EUA, e um patrimônio de R$ 15 milhões.