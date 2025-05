Visita VIP? Maíra Cardi causa ao dizer que fechou as pirâmides do Egito só para ela

Puro luxo é o que Maíra Cardi está vivendo! A influenciadora digital está no Egito ao lado do marido, Thiago Nigro, e anunciou que visitou as pirâmides de forma VIP. Isso porque, segundo ela, uma empresa fechou os locais apenas para os dois aproveitarem. "Algo mais que mágico", escreveu Maíra. Alguns internautas não gostaram nada do passeio e criticaram o casal. "É muita ostentação diante de tanta pobreza no Brasil", dizia um comentário. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!