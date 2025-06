Viúva e filhos de Paulinho, do Roupa Nova, brigam por herança na Justiça

A viúva de Paulinho, vocalista do Roupa Nova, Elainy Soares Vastos, enfrenta os filhos do cantor na justiça pela divisão da herança e dos direitos autorais. Recentemente, ela recusou uma proposta dos filhos que envolvia abrir mão desses direitos em troca de um apartamento de R$ 1.200.000. Elainy deixou claro que nada será decidido sem seu consentimento. Em resposta, a filha do cantor, que foi identificada como Tuig, expressou seu desejo por uma resolução rápida, afirmando que "ninguém quer revisitar uma dor por tanto tempo". Ela agradeceu aos fãs pela compreensão e apelou para que cada um receba o que é de direito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!