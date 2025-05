Wanessa Camargo fala pela primeira vez sobre relação com Dado Dolabella: ‘Somos amigos’

Será que tem volta? Em entrevista ao podcast de Catia Fonseca, Wanessa Camargo falou pela primeira vez sobre uma possível reconciliação com Dado Dolabella. Os dois anunciaram o fim do namoro em fevereiro deste ano. “Tenho muito carinho pelo Dado, somos amigos, não deixamos de nos falar e de estar presentes na vida um do outro”, declarou a cantora. “Eu falo que a gente está dando um tempo, para cada um desenvolver a sua história e se organizar”, completou Wanessa. “Pessoas próximas comentam que eles voltaram [a namorar], sim”, informou Fabíola Reipert.



