Will Smith causa polêmica ao esquentar o clima com cantora espanhola em premiação

Casado, Will Smith protagonizou um momento quente com a cantora espanhola India Martínez no palco de uma premiação. O ator e cantor se apresentou ao lado dela e recebeu críticas na internet, já que a intimidade entre eles ficou evidente e chamou a atenção. Lembrando que Jada Smith, esposa de Will, já assumiu anteriormente que teve um caso extraconjugal. Saiba mais detalhes com a correspondente Tina Roma!