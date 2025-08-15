Wolf Maya conta que armou uma pegadinha para ‘desmascarar’ Antônio Fagundes
Diretor queria descobrir se o ator realmente tinha a habilidade de decorar textos rápidos
Será que é verdade? Wolf Maya revelou que armou uma pegadinha para “desmascarar” Antônio Fagundes. O diretor queria descobrir se o ator realmente tinha a habilidade de decorar textos rapidamente. Wolf Maya falou que mandou o roteiro errado para Fagundes e que a dinâmica mudou de última hora. O ator simplesmente leu o novo roteiro e garantiu que estava pronto para gravar. O diretor ainda relembrou: “Ele não errou uma palavra”. Assista ao vídeo!
