Xanddy Harmonia explica por que implicou com nome do cantor do interior da Bahia

A treta da música continua! Alexander, conhecido como Xandy no interior da Bahia, é vocalista do grupo Samba do Xandy e enfrenta uma acusação de plágio de Xanddy Harmonia, marido de Carla Pérez. Agora, ele esclareceu que só não quer que o músico baiano use a expressão "Samba do Xandy" no meio artístico. Entenda!



