Ximbinha mostra antes e depois de combo de procedimentos estéticos no rosto

Ximbinha usou as redes sociais para compartilhar com os fãs o antes e depois de seu visual. O artista investiu, pela segunda vez no ano, em um combo de procedimentos estéticos no rosto, que inclui lipoaspiração na papada, rinoplastia e inserção de dentes de porcelana. Ele ainda aproveitou para tingir o cabelo e celebrou as mudanças.