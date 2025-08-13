Xororó foge de pergunta sobre o namorado de Sandy: 'Não tenho nada a dizer'

Xororó revelou momentos emocionantes da relação com o seu pai durante uma entrevista. O cantor contou que a única vez que o beijou foi quando ele já estava morto no caixão. Xororó explicou que a criação de antigamente não ensinava a ser muito afetuosa com os homens. O sertanejo também fugiu de pergunta sobre o namorado de Sandy: “Eu não tenho nada a dizer, quem tem que dizer é ela”. Assista ao vídeo!



