Zé Felipe chama Dado Dolabella de 'folgado' e toma partido de Luan Pereira em confusão

Novos desdobramentos da confusão! No último fim de semana, Dado Dolabella empurrou Luan Pereira em um bar, durante uma confraternização, após ver o cantor dançando com Wanessa Camargo. Wanessa veio a público negar agressão por parte de Dado, e o ator também pediu desculpas e explicou o que estava pensando no momento. Mas quem não teve nada a ver, mas se pronunciou, foi o Zé Felipe: durante um show, o filho de Leonardo defendeu Luan e criticou a atitude de Dado, chamando-o de "folgado". "Se fosse em um mato-grossense ou em um goiano, o cara já tinha levado bala", disparou o cantor.



