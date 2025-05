Zé Felipe chora em show e fala sobre separação de Virginia Fonseca: 'Coração despedaçado'

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe continua rendendo! A influenciadora digital publicou um vídeo em que o ex-marido aparece chorando em show em Portugal. Depois, ela compartilhou que estava "cantando e sofrendo com motivo" e recebeu críticas, já que teria soado como deboche e falta de sensibilidade. Após a repercussão, Virginia apagou o vídeo e o cantor falou sobre o término em sua rede social. "Não tem quem está sofrendo mais ou menos. Sei que ela está com o coração despedaçado, assim como eu", declarou Zé Felipe. E ainda: Poliana Rocha, esposa de Leonardo, curtiu uma publicação que seria uma indireta para a ex-nora. Veja!



