Zezé Di Camargo chama fã de 'mau-caráter' por tapar os ouvidos durante show com Luciano

Durante show com Luciano, Zezé Di Camargo perdeu a paciência com um fã que tapava os ouvidos e deu uma bronca daquelas! "Eu acho que você está fazendo isso de propósito, quer tirar uma foto com a gente lá no camarim", disparou o cantor. "É mau-caratismo seu. Vai lá me pedir desculpa", completou o cantor. Veja como foi!



