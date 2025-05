Zezé Di Camargo esquece de cantar e revela que usava playback em show

Olha a gafe! Durante dueto com Lauana Prado em um show, Zezé Di Camargo esqueceu de cantar e acabou revelando, sem querer, que usava playback. O artista deixou o microfone longe da boca e se distraiu com a plateia. Em vídeo, um fã percebe e imediatamente se surpreende. Veja como foi!



