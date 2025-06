Zezé Di Camargo explica bola fora de backing vocal e anuncia nova contratação na banda

Durante um show, Zezé Di Camargo apresentou a mais nova backing vocal, que foi contratada recentemente. Ele abordou a polêmica causada por uma ex-cantora da banda, que criticou a comida nordestina e comparou os quitutes com uma lavagem de porco. Zezé lamentou a declaração infeliz, pediu desculpas ao público e destacou a admiração pela cultura regional. "Infelizmente, a menina foi infeliz com o que ela falou. A gente não concorda", declarou Zezé.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!