Zilu Godói contrata nora que brigou com Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda para decorar nova mansão

Deixa que a sogra contrata! A nova mansão de Zilu Godói nos Estados Unidos teve a decoração toda feita pela nora, Amabylle Eiroa, mulher de Igor Camargo, que é arquiteta. Juntas, as duas fizeram um tour pela casa e mostraram todos os detalhes. Lembrando que Zilu contratou a nora que é brigada com Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, já que Amabylle acusou a atual mulher do cantor de criar um perfil falso nas redes sociais.