Saia justa: Marina Ruy Barbosa vai a evento com o noivo e encontra o ex-marido Ambos os casais estavam no mesmo camarote

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Marina Ruy Barbosa viveu uma saia justa. Em evento de Carnaval ao lado do atual noivo, Abdul Fares, ela deu de cara com o ex-marido, Xandinho Negrão, que estava com sua atual namorada, Eliza Zarzur.

Ambos os casais estavam no mesmo camarote. Eles se reconheceram, mas ficaram lados opostos no evento.