Web aponta climão entre Virginia e Zé Felipe em mesversário do filho: ‘Contato visual evitado’

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Virgínia Fonseca e Zé Felipe se reuniram para comemorar o mesversário de seu filho, José Leonardo, após a separação.

A influenciadora postou fotos da festa no Instagram, mas a tensão entre o ex-casal foi evidente.

Internautas notaram que o clima entre eles era desconfortável e havia "contato visual evitado".

O tema da comemoração foi aviação, com o pequeno vestido de piloto e irmãs em uniformes combinando. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Virginia e Zé Felipe se reencontraram em mesversário do filho Reprodução/Instagram/@virginia

Separados desde maio, após um casamento de cinco anos, Virginia Fonseca e Zé Felipe até tentaram mostrar maturidade ao se reunir novamente por uma causa nobre: o mesversário do caçula, José Leonardo, que completou 11 meses.

A influenciadora postou fotos fofíssimas da comemoração em família no Instagram e, claro, se derreteu pelo pequeno:

“11 meses do nosso príncipe!!! O último mesversário… passou voandoooo! Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, sucesso e TUDO DE MELHOR que o mundo pode oferecer. Sua família te ama demais. Vem com tudoo 1 aninho”, escreveu ela na legenda da publicação.

Mas... nem tudo são flores (nem as dos “admiradores”, né?). Os detetives da internet não deixaram passar o que parece ser um verdadeiro climão entre o ex-casal! 😬

‌



“Tá visível que o clima entre Zé Felipe e Virginia não está bom. Ela postou o mesversário do José, mas não fez collab com ele, e ele ficou apenas alguns minutos na festa”, apontou uma página de fofoca nas redes.

E aí foi ladeira abaixo! Comentários começaram a pipocar, e o julgamento do público foi certeiro:

‌



“Esse papinho de terminou sendo amigos dura pouco, né?”, alfinetou uma pessoa. “Contato visual evitado com sucesso”, disse outra. “Zé Felipe não tá suportando ela”, afirmou uma terceira.

O tema escolhido para a comemoração foi o universo da aviação. O pequeno José Leonardo apareceu vestido de piloto, e as irmãs mais velhas, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2 anos, também usaram uniformes combinando. ✈️

‌



Agora é esperar para ver se esse pouso forçado vira reconciliação ou se é cada um no seu portão de embarque! 👀

