Yasmin Brunet expõe ataques sobre seu corpo: 'Cracuda, anoréxica' Modelo expôs comentários cruéis que recebeu nas redes sociais após emagrecer Fabíola Reipert 11/07/2025 - 13h02 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h53 )

Yasmin Brunet quebrou o silêncio sobre comentários cruéis que recebe Reprodução/Instagram/@yasminbrunet

A modelo Yasmin Brunet decidiu abrir o jogo e fez um desabafo sobre os ataques que vem sofrendo por causa do próprio corpo. Desde que emagreceu, ela tem sido alvo de comentários pesados por parte dos próprios seguidores.

Revoltada com a falta de empatia, a filha de Luiza Brunet resolveu dar nome aos bois (ou melhor, aos comentários cruéis) e soltou o verbo no X (antigo Twitter):

“dei uma olhada ontem nos comentários do meu último post no insta e dei block em muita gente. acho surreal as coisas que algumas pessoas falam. parece que a tela do celular, do computador, cria um distanciamento entre as pessoas aonde algumas chegam a perder total a empatia”.

E não parou por aí. Yasmin também expôs os termos que tem lido sobre si nas redes — e são de dar vergonha alheia.

‌



“quem está do outro lado da tela lendo é um ser humano. você esta falando sobre uma pessoa na própria página dela. não me machuca mais pq estou acostumada, mas incomoda de uma certa forma porque são coisas surreais.”

Ela continuou: “cracuda, anoréxica, cadavérica, drogada, doente… esse é o tipo de coisa que falam por eu ter emagrecido para cuidar da minha saúde e do meu lipedema. surreal.”

‌



Parece que o povo anda confundindo liberdade de expressão com falta de noção — e Yasmin fez muito bem em dar block. Afinal, internet não é terra sem lei, né?

