Zé Felipe defende Virginia após vídeo polêmico feito por IA viralizar Marido da influenciadora se revoltou com o uso inapropriado da imagem da mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/01/2025 - 10h39 (Atualizado em 15/01/2025 - 10h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zé Felipe defendeu Virginia nas redes sociais Reprodução/Instagram/@virginia

O cantor Zé Felipe perdeu a paciência e defendeu a esposa, Virginia Fonseca, depois que um vídeo íntimo, com cenas sensuais atribuídas a ela, viralizou nas redes sociais

O registro, no entanto, foi criado com inteligência artificial e colocou o rosto da influenciadora no corpo de outra mulher em cenas explícitas. Revoltado, o filho do cantor Leonardo fez um desabafo nos stories. “Pegaram IA, colocaram a cara da Virginia num vídeo de outra mulher, rebolando e mostrando o peito”, compartilhou Zé Felipe.

Indignado com o vídeo polêmico, o cantor ainda questionou o motivo de terem feito isso com a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. “Porque o cara que faz isso não coloca a foto da cara da mãe dele?”, questionou Zé Felipe.

A influenciadora, que recentemente passou por duas cirurgias, ainda não se manifestou sobre o caso. Nas redes sociais, Virginia compartilha diariamente momentos em família e divulga sua marca.

‌



Essa, porém, não é a primeira vez que Zé Felipe defende a esposa na internet. Em 2023, o cantor fez um rap em resposta ao jornalista Evaristo Costa, que havia dito que “Mãe é quem cria” após a filha mais velha da influenciadora, Maria Alice, preferir o colo da babá ao da mãe para tomar vacina.

O rap dizia: “Peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virginia. Ela sempre no corre, trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu”.

‌



No ano passado, o cantor disse ter se arrependido da música pouco tempo depois de postar nas redes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.