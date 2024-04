A história tem que ser respeitada: Pacaembu não pode perder nome de Paulo Machado de Carvalho

Alto contraste

O nome de Paulo Machado de Carvalho não pode sumir do Estádio do Pacaembu O nome de Paulo Machado de Carvalho não pode sumir do Estádio do Pacaembu (Reprodução)

O estádio do Bragantino, hoje Red Bull Bragantino, de Bragança Paulista, durante anos e anos foi chamado de Estádio Marcelo Stéfani, porque ele e a família dele, ainda na década de 20, doaram o terreno para a sua construção.

Muitos anos depois, em 2009, o então presidente do clube, Marcos Chedid, decidiu homenagear o pai, Nabi Abi Chedid, que foi um homem ligado ao futebol, lá mesmo e com passagens na FPF e CBF. Apesar dos protestos de boa parte da população da cidade, o nome foi mudado. Virou Nabizão. No mínimo, uma grosseria.

Ainda recentemente, existiu um movimento parecido no Maracanã. Em vez de Jornalista Mário Filho, como é desde 1966, viu-se um certo movimento para substituir por Pelé. Felizmente, parou na vontade. O governador Cláudio Castro vetou a mudança.

Agora, diferentemente do que foi em Bragança, espera-se que em São Paulo se repita o mesmo que aconteceu no Rio.

O Mercado Livre, que adquiriu os naming rights do Pacaembu, não deve nem de longe pensar em tirar o nome de Paulo Machado de Carvalho, considerando que há toda uma história envolvida, a ser respeitada e conservada. O dr. Paulo foi um homem que dedicou sua vida ao esporte, o Marechal da Vitória, fundador da Rádio e TV Record.

Mesmo para quem paga e passa a ter direitos completos, este bom senso deve prevalecer e nem ser discutido. Entre tradição e interesses, com certeza existem meios de se acomodar tudo, sem desrespeitar a história e delapidar o patrimônio.

Day Mesquita tem dois novos trabalhos no streaming Day Mesquita tem dois novos trabalhos no streaming (divulgação)

Fila

Day Mesquita, que estará na reprise de "Cheias de Charme", na Globo, tem dois novos trabalhos no streaming, para lançamento ainda este ano.

Em “Tudo de Bom”, minissérie ambientada nos anos 1980, ela faz a ex-vedete Simone Mantovani. Na outra, "Caminhos", título provisório, sua personagem convive com surtos psicóticos e traços de esquizofrenia.

Homens trabalhando

O novo cenário do “SBT Brasil” está em construção e precisa de mais uns 20 dias para ficar totalmente pronto. No papel, dizem, é muito bonito.

Inclusive com uma bancada menor, para servir seu único apresentador, Cesar Filho. Estreia em 11 de março.

Pegando aí

Pessoal que vive o SBT e conhece como funcionam os processos lá dentro, tem demonstrado preocupações com tanta demora para se tomar certas decisões.

Existem providências para ontem, com a proximidade de estreias, só que pouca coisa consegue sair do lugar.

Cem vozes

A Endemol-Shine iniciou contato com o pessoal da música para definir os 100 jurados das próximas temporadas do “Canta Comigo”.

Como destacado, as duas edições estão confirmadas na programação 2024 da Record, sob o comando de Rodrigo Faro.

Mudando tudo

O “Morning Show”, após a saída do Paulo Mathias, do programa e da Jovem Pan, vai mudar de cara. Além de um novo estúdio, terá também outro apresentador. Fala-se em Evandro Cini.

Mathias fechou com o SBT para o novo programa das manhãs.

Por exemplo

Uma das críticas aos canais esportivos são os tantos programas de falatório. Faltam atrações e sobram mesas de debates, sem variar muito o repertório.

Entre alguns monótonos e chatos, existem boas exceções. O “Bola Rolando”, do Cacá Fernando, às 19h no BandSports é um desses. O Cacá, me disseram, é o Zangão 2 do BS.

Karize Brum está na ESPN Karize Brum está na ESPN (divulgação)

O que virá?

Na terça-feira foi anunciada a fusão entre Warner, FOX e ESPN nos Estados Unidos. Algo que, de certa forma, surpreendeu o mercado.

Agora é aguardar as consequências disso. Lá e em outros lugares, inclusive aqui.

Super Bowl

Karize Brum, uma das protagonistas de “Impuros”, foi chamada pela ESPN para trabalhar como entrevistadora e produtora de conteúdo, como parte da promoção do Super Bowl LVIII.

Domingo, quando o confronto Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers promete parar Las Vegas, a atriz terá uma ação especial na programação.

Tem um gato

Na Rede TV! está uma correria daquelas devido ao Carnaval. Antes não ia ter nada, depois resolveram fazer. Ordem do Neto, filho do Amilcare Dallevo, e aí não tem discussão.

O problema é que, em se tratando do Rio, está tudo mais difícil com hospedagem e passagens.

Pauleira

Em 1º de junho, em Manaus, Ivete Sangalo dispara as apresentações de A Festa, turnê comemorativa dos seus 30 anos de carreira.

Detalhe: ela já tem shows agendados até o dia 12 de abril de 2025. Resta saber onde os compromissos com a TV serão encaixados.

Investimento

A parceria Record-Seriella está construindo uma cidade cenográfica no Marrocos para as gravações de “A Rainha da Pérsia”.

A estrutura vai reproduzir parte da cidade persa de Susa, porém, os grandes eventos da série relativos a esse local acontecerão durante os trabalhos no Brasil. Portanto, haverá uma também no Rio, mais ampla.

Cronograma

As gravações de “A Rainha da Pérsia” nessa cidade cenográfica do Marrocos terão início dentro de duas semanas, sob a direção de Leonardo Miranda.

E uma curiosidade: a obra está sendo erguida no mesmo complexo onde foi gravada a série “Alexandre – O Nascimento de um Deus”, em destaque na Netflix.

Claudia Raia: Carnaval no teatro Claudia Raia: Carnaval no teatro (Reprodução/Record TV)

Não para

Em se tratando de Carnaval, o da Claudia Raia será de trabalho normal, sábado e domingo, no Teatro Santander, em São Paulo, com o espetáculo sobre Tarsila do Amaral.

Ela, a Claudia, que está confirmada para a estreia do novo “Sem Censura”, dia 26, sob o comando de Cissa Guimarães.

Bate – Rebate

• Já está disponível no streaming o novo álbum da ex-The Voice, Nanda Garcia. São 12 composições românticas...

• ... Este seu trabalho tem as participações especiais de Flávio Venturini e Thiago Pantaleão.

• Tanto o “Arena”, segunda, quanto o “SBT Sports”, domingo, anotaram crescimento de audiência nos últimos programas.

• O Teatro Rival, no Rio, comemora 90 anos no dia 22 de março. Tem história.

• Maitê Proença, uma das atrações da última temporada de “Bom Dia, Verônica”, vai continuar viajando com o espetáculo “O Pior de Mim”, com direção de Rodrigo Portella...

• ... Ela também segue promovendo o livro que saiu da peça.

• Lucas Anderi e Renata Kuerten renovaram contrato com o SBT para tocar mais uma temporada do “Esquadrão da Moda”...

• ... O programa, agora, passa a ter a direção de André Heiras.

• Depois da série “Reis”, Adriana Prado está de volta à Record, agora para a personagem Varda de “A Rainha da Pérsia”.

• Com texto e direção de Luccas Papp, o espetáculo “Peter Pan – Crescer é preciso” estreia dia 6 de abril no Teatro das Artes, em SP...

• ... No elenco, Lucca Perez, Giovana Stinglin, João Pedro Delfino, Gab Cardoso, Evellyn Cunha, Vinny Guimarães, Renata Schneider, Thaís Rico, Paulinho Ramos, Júlia Franco, Jow Black, Laura Binder e Hitallo Alca.

• Daniela Albuquerque recebe Valentina Francavilla no “Sensacional” desta quinta-feira, às 22h30, pela Rede TV!...

• A ex-assistente de Ratinho, que também esteve em “A Fazenda”, compartilha momentos da carreira na televisão e também fala sobre relacionamentos, maternidade e mudanças no corpo