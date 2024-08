Até que ponto existe interesse em resolver a questão da publicidade infantil? Proibição continua em vigor na televisão aberta, mas encontra brechas em outras mídias Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 28/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 28/08/2024 - 00h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Elenco do ‘Quintal’ da TV Cultura, emissora que tem mais de 10 horas diárias de programação infantil Divulgação Cultura

A lei que proíbe a publicidade infantil na televisão, por mais absurdo que possa parecer, continua em pleno vigor, apesar de não ter igual validade para outros meios, como TV paga, YouTube e mesmo as redes sociais.

A grande questão de tudo, nos leva a fazer entender, está nas crianças. Umas devem ser diferentes das outras.

Ou, diante de tal distinção, o perigo alegado se restringe única e tão somente à TV aberta. Entre os riscos declarados, “estímulos à violência, ao estresse, à erotização, ao consumismo e às doenças”.

Evidente que ninguém nesse mundo quer nada disso, porém existiram gerações e gerações que amadureceram saudáveis e responsáveis assistindo a programas infantis. Assim como sempre será correto agir, não só no caso em questão como em tudo, com total bom senso e responsabilidade.

‌



Hoje, milhões de crianças são penalizadas porque não têm mais nada que interesse a elas na televisão aberta. Daí também não ser por acaso essa busca cada vez maior e mais incessante por aparelhos eletrônicos ou celulares.

Como se observa, há uma distorção, e o que falta mesmo é este assunto ser analisado com mais profundidade e sem caracterizar injustiças como temos atualmente.

‌



Da mesma forma

É preciso saber também até que ponto SBT, Globo, Record, Band e companhia bela possuem interesse na questão da publicidade infantil.

‌



Se existe um movimento por parte delas em tentar alterar alguma coisa e voltar a trabalhar para este público.

José Luiz Datena Divulgação Band

Disputa em SP

Diferentemente de todas as outras cidades, alguns dos principais candidatos a prefeito de São Paulo - Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e José Luiz Datena - têm se negado a participar de debates.

Para o próximo domingo, 18h, na TV Gazeta, só Tabata Amaral e Pablo Marçal confirmaram presença.

Até que ponto?

Boulos, Nunes e Datena, incomodados com o “descontrole” e ataques de Marçal, por meio de suas campanhas, parecem decididos a seguir com a mesma postura. Direito de cada um.

Resta saber quem perde ou ganha mais com isso. Entre outros que existem neste primeiro turno, ainda faltam os debates do SBT, Globo e Record.

Documentário

Vicente Matheus, empresário espanhol naturalizado brasileiro, e que por 18 anos, exatos oito mandatos, foi presidente do Corinthians, terá toda a sua história contada em um documentário produzido pela Record, com lançamento previsto para setembro.

Matheus é, até hoje, uma das principais referências do clube.

Acidente doméstico

Renata Alves, uma das apresentadoras do “Hoje em Dia” na Record, ficará afastada do programa toda essa semana.

Fraturou o braço e foi necessário engessar.

Camila Lorenzo integra o elenco da série Neemias Instagram

Jornada dupla

“Neemias”, derivado de “A Rainha da Pérsia”, com estreia marcada para dia 30 de setembro no Univer Video, também contará com a figura do narrador.

Na verdade, quatro: Hataque (Guilherme Boury), Shacar (Miguel Venerabile), Ananias (Flávio Pardal) e Elza (Camila Lorenzo).

Nova rodada

Jayme Monjardim, na manhã de ontem, esteve na Band para novas reuniões sobre desenvolvimento de projetos. Evidente que, em se tratando dele, mais voltados para a dramaturgia.

As suas conversas têm acontecido mais diretamente com Rodolfo Schneider, o diretor de conteúdo,

Continuidade

As gravações de “A Caverna Encantada”, mesmo diante dos últimos acontecimentos, não sofreram qualquer atraso. O roteiro estabelecido foi cumprido à risca pelo diretor Ricardo Mantoanelli.

A equipe da autora Iris Abravanel também trabalha com uma boa frente de capítulos.

Indicativo de mudanças

Ainda em relação ao SBT, a informação é que várias reuniões começam a acontecer e outras já estão programadas, para se apurar o funcionamento de tudo e o que deve ser mantido ou não.

A ordem é se aprofundar nas questões.

Divisão da rede

A Globo tem lá os critérios dela. Hoje, por exemplo, na quarta de futebol, 21h30, Bahia e Flamengo será transmitido para o Rio, mais 21 estados, Distrito Federal e Juiz de Fora.

São Paulo e Atlético MG, no mesmo horário, só para São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul.

Cartaz de documentário sobre Carlos Alberto de Nóbrega Divulgação SBT

Trajetória

O SBT vai exibir nesta quarta-feira, a partir das 23h15, em edição especial na TV aberta, o primeiro episódio do documentário “Cazalbé, O Herdeiro da Graça”, sobre Carlos Alberto de Nóbrega.

Com direção de Michael Ukstin, a série completa, em 5 episódios, estará disponível na plataforma +SBT, quinta-feira.

Bate – Rebate

· Sonia Abrão é a convidada do programa do Ronnie Von, hoje às 23h45, na Rede TV!..

· Maicon Mendes, ex-Jovem Pan, é outro nome falado nos interiores da CNBC...

· ... Que ontem apresentou as primeiras imagens dos seus estúdios.

· A veterana Helena Ignez vai dirigir Lucélia Santos no espetáculo teatral “Vestido de Noiva”, estrelado por Lucélia Santos.

· “Minha Adorada Terapeuta” é o título da webserie que vai reunir Babi Xavier e Rafael Zolly, com direção de Igor Moreira, da equipe de “Família é Tudo”...

· ... A produção começa a ser gravada dia 8 de setembro e vai falar sobre os 7 pecados capitais, entre outros temas.

· Em comemoração ao seu quinto ano, o podcast O Assunto, comandado por Natuza Nery, terá uma edição especial ao vivo na GloboNews, dia 2 de setembro, às 9 da manhã.

· Foi muito legal ver um crédito ao saudoso produtor musical Arnaldo Saccomani durante show do Belo, segunda, no “Estrela da Casa”...

· Agora, estranho, na mesma edição, foi a postura de um dos participantes. Tipo: o que estou fazendo aqui?! Carra amarrada.

· Globo, em mais um pedido de registro de marca, agora quer: Um Roubo do Cão.