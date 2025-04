‘A Gretchen é experiente em reality show e em casamento’, analisa Keila Jimenez

Na última quinta-feira (24), o público conheceu os 14 casais que morarão na Mansão Power por alguns meses em busca do prêmio do Power Couple Brasil 7! Dentre as 14 duplas da sétima temporada do reality estão Gretchen e Esdras, Kadu Moliterno e Cris, além de Dhomini e Adriana. E é claro que Keila Jimenez não poderia deixar de analisar os participantes. “A Gretchen é experiente em reality e em casamento”, brincou a FofoKeila. Veja tudo o que se sabe sobre a nova temporada!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!