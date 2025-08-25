Ana Castela se disfarça de produtora para passar despercebida por fãs em Barretos (SP)
Durante o show, a cantora colocou o chapéu e soltou o vozeirão para a loucura do público
Extra, extra, pessoas enganadas! Ana Castela se disfarçou de produtora para conseguir passar pela multidão de fãs, na Festa do Peão de Barretos (SP). Durante o show, a cantora chegou no palco, colocou o chapéu e soltou o vozeirão para enlouquecer o público. Vale lembrar que a artista é a embaixadora do evento. Confira o vídeo!
