Após anunciar pausa na carreira, Pitty termina casamento de 19 anos com baterista do NX Zero

Na última quarta-feira (16), Pitty pegou os fãs de surpresa com o anúncio de uma pausa na carreira por tempo indeterminado. Depois, ela ainda contou aos fãs que não está mais casada com Daniel Weksler, baterista do NX Zero. Os dois ficaram juntos por 19 anos e são pais de Madalena, de oito anos. "Eles eram considerados um casal sólido no mundo do rock. Dá para entender que o amor virou amizade", comentou Keila Jimenez.