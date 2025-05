Após Robert De Niro, Denzel Washington recebe Palma de Ouro no Festival de Cannes

Denzel Washington foi surpreendido ao receber a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Ao subir ao palco, o ator fez discurso e agradeceu pelo troféu, que reconhece a sua carreira como um todo. Denzel também estava lá para lançar o seu mais novo filme, 'Highest 2 Lowest', dirigido por Spike Lee. Mas, antes disso, o artista protagonizou um momento tenso no tapete vermelho: ao ser cutucado várias vezes por um fotógrafo, ele se irritou e discutiu com o profissional, que deu risada da situação. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!