Após sofrer assalto, Brad Pitt compra mansão de R$ 65 milhões com sistema de segurança especial

Tirou o escorpião do bolso! Brad Pitt gastou R$ 65 milhões para comprar uma mansão em Hollywood Hills, nos Estados Unidos.

O imóvel tem seis quartos e oito banheiros, mas o ator escolheu mesmo foi pelo sistema de segurança especial.

Isso porque Pitt teve a casa em Los Angeles roubada e não quer mais passar por isso no novo endereço.

Por falar nas redondezas, o astro vai morar perto de Orlando Bloom e Ben Affleck. "Ele vai ser vizinho de gente muito pobre", brincou Keila Jimenez.

