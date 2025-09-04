Após sofrer assalto, Brad Pitt compra mansão de R$ 65 milhões com sistema de segurança especial
Casa do ator em Los Angeles, nos EUA, foi roubada; agora, ele quer estar preparado na nova vizinhança
Tirou o escorpião do bolso! Brad Pitt gastou R$ 65 milhões para comprar uma mansão em Hollywood Hills, nos Estados Unidos.
O imóvel tem seis quartos e oito banheiros, mas o ator escolheu mesmo foi pelo sistema de segurança especial.
Isso porque Pitt teve a casa em Los Angeles roubada e não quer mais passar por isso no novo endereço.
Por falar nas redondezas, o astro vai morar perto de Orlando Bloom e Ben Affleck. "Ele vai ser vizinho de gente muito pobre", brincou Keila Jimenez.
