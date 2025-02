Após sucesso no Brasil, protagonista de ‘Força de Mulher’ diz que quer conhecer o país com a família Entrevista com a atriz Özge Özpirinçci vai ao ar neste final de semana (9), a partir das 20h30, no Domingo Espetacular

Keila Jimenez|Do R7 07/02/2025 - 14h36 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h40 ) twitter

