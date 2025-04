Após três anos, Dua Lipa voltará ao Brasil em novembro para turnê de novo álbum

Após o sucesso no Rock in Rio de 2022, Dua Lipa retornará ao Brasil para duas apresentações! Desta vez, ela divulgará o álbum 'Radical Optimism' e subirá ao palco no dia 15 de novembro, em São Paulo, e em 22 de novembro, no Rio de Janeiro. E é claro que os fãs já se animaram com o anúncio da cantora britânica. "Quero ver se aprendeu a dançar, mas ela canta muito", cutucou Keila Jimenez. Veja!