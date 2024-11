Britney Spears deixará de pagar pensão mensal de R$ 115 mil para filho

Britney Spears está prestes a realizar o último pagamento de pensão ao ex-marido, Kevin Federline. O dançarino recebia cerca de R$ 115 mil mensais da cantora, usados para custear as despesas com os filhos Sean e Jayden, frutos do relacionamento entre os dois. Como o mais novo completou 18 anos, a cantora não terá mais obrigações legais para com ele. Ela pagou o valor por cerca de 17 anos, já que a guarda ficou com o pai.