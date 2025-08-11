Logo R7.com
Bruna Marquezine quase pega buquê na renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Atriz conseguiu apenas um raminho de flor e quis saber se a conquista traria sorte no amor

Keila Jimenez|Do R7

A renovação de votos de 15 anos de casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aconteceu no rancho da família, no interior de São Paulo, e contou com a presença de amigos e celebridades. "Fazia tempo que eu não via um noivo e uma noiva tão bonitos", elogiou Keila Jimenez. Bruna Marquezine tentou pegar o buquê da noiva, mas ficou apenas com um raminho na mão após outro convidado tirar o buquê dela do colo dela. A reação da atriz chamou atenção, e ela quis saber se a conquista traria sorte no amor.

