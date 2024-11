Caos completo! Atriz Gabi Moreyra mostra o estrago que o cachorro dela fez em almofada

Gabi Moreyra foi surpreendida ao chegar em casa – e não de forma positiva! A atriz levou um susto ao entrar na sala e descobrir que o cachorro de estimação dela havia destruído completamente uma almofada, deixando pedaços de enchimento espalhados pelo piso. As imagens divertiram os seguidores, já que o animal aparece com as orelhas baixas, ao passo que o gato, que compartilha com ele o espaço, parece julgá-lo. Confira!