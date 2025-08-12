Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Keila Jimenez - Blogs

Casal de brasileiros conta com ajuda dos Jonas Brothers para fazer chá revelação do filho

Casal brasileiro revela sexo do bebê com a ajuda da banda durante turnê de 20 anos.

Keila Jimenez|Do R7

Se tem show na gringa, tem brasileiro lá! Durante uma apresentação dos Jonas Brothers em Nova Jersey, nos Estados Unidos, um casal pediu para o grupo revelar o sexo do bebê que estão aguardando, com direito a cartaz e tudo. Joe, Nick e Kevin realizaram o sonho da influenciadora digital e o noivo e até interagiram com eles em português. O resultado do chá revelação? Um menino! Patricia e Lucas são fãs da banda e comemoraram o noivado há dois anos durante um dos shows dos Jonas Brothers.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • gravidez
  • diario-das-celebridades
  • Show

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.