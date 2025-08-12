Casal de brasileiros conta com ajuda dos Jonas Brothers para fazer chá revelação do filho
Casal brasileiro revela sexo do bebê com a ajuda da banda durante turnê de 20 anos.
Se tem show na gringa, tem brasileiro lá! Durante uma apresentação dos Jonas Brothers em Nova Jersey, nos Estados Unidos, um casal pediu para o grupo revelar o sexo do bebê que estão aguardando, com direito a cartaz e tudo. Joe, Nick e Kevin realizaram o sonho da influenciadora digital e o noivo e até interagiram com eles em português. O resultado do chá revelação? Um menino! Patricia e Lucas são fãs da banda e comemoraram o noivado há dois anos durante um dos shows dos Jonas Brothers.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas