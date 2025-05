Closet de Virginia Fonseca tem porta blindada, abertura de gavetas com senha e 300 metros quadrados

Virginia Fonseca acabou de terminar a reforma de seu mais novo closet e já está causando! Isso porque o cômodo, totalmente luxuoso, tem portas blindadas e uma série de seguranças: os armários e gavetas só abrem por meio de uma senha ou, ainda, de um cartão por aproximação. E o closet não é pequeno, não! São 300 metros quadrados para ocupar com roupas, acessórios e sapatos. "Fazia tempo que eu não via algo tão seguro assim", comentou Keila Jimenez.



