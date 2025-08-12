Cristiano Ronaldo espera liquidação de anel de R$ 32 milhões para fazer pedido de casamento
Joia, que chamou atenção dos fãs pelo tamanho do diamante, estava mais cara antes da compra do jogador português
Cristiano Ronaldo, enfim, pediu Georgina Rodríguez em casamento! Após nove anos juntos, os pombinhos vão subir ao altar em breve. O anel de noivado chamou atenção dos fãs pelo tamanho do diamante, que custou R$ 32 milhões. "Não é um diamante, é um pedregulho", brincou Keila Jimenez. "O Cristiano esperou entrar na liquidação, o anel estava mais caro", informou a jornalista. O casal tem dois filhos biológicos e outros três adotivos, além de vários pets.
