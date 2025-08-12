Logo R7.com
Cristiano Ronaldo espera liquidação de anel de R$ 32 milhões para fazer pedido de casamento

Joia, que chamou atenção dos fãs pelo tamanho do diamante, estava mais cara antes da compra do jogador português

Keila Jimenez|Do R7

Cristiano Ronaldo, enfim, pediu Georgina Rodríguez em casamento! Após nove anos juntos, os pombinhos vão subir ao altar em breve. O anel de noivado chamou atenção dos fãs pelo tamanho do diamante, que custou R$ 32 milhões. "Não é um diamante, é um pedregulho", brincou Keila Jimenez. "O Cristiano esperou entrar na liquidação, o anel estava mais caro", informou a jornalista. O casal tem dois filhos biológicos e outros três adotivos, além de vários pets.

