De Demi Moore a Snoop Dogg: revista reúne as 100 pessoas mais influentes do mundo em evento de gala

A Revista Time divulgou a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo e aproveitou para realizar um baile de gala na última quinta-feira (24) para reunir todas as personalidades mencionadas. Entre os destaques estão Ed Sheeran, Scarlett Johansson, Simone Biles e Snoop Dogg. "Só gente que tava bonita demais", elogiou Keila Jimenez. Demi Moore, além de brilhar no look do tapete vermelho, foi nomeada como ícone do ano.



