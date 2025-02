Desceu pra BC! Luan Santana mostra como ficou apartamento de R$ 7 milhões em prédio de 290 metros

Luan Santana conheceu o seu mais novo apartamento em Balneário Camboriú (SC) e compartilhou o momento nas redes sociais. O imóvel fica no segundo prédio mais alto do Brasil, com 290 metros de altura e mais de 80 andares. E foi a irmã de Luan que o ajudou com a decoração e todos os detalhes. “Ele já pegou a chave com tudo pronto”, brincou Keila Jimenez. O cantor gastou R$ 7 milhões na época em que comprou o apartamento e, ainda, será vizinho de Neymar na cobertura.