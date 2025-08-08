Dia de princesa! Médica monta clínica estética na mansão de Neymar para atender Bruna Biancardi

Quem pode, pode! Bruna Biancardi, influenciadora digital e mulher de Neymar, montou praticamente uma clínica estética em sua mansão. A profissional levou para a casa do jogador equipamentos avaliados em R$ 2 milhões para fazer os tratamentos de Bruna. Que luxo! Veja como foi.



