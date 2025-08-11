Diogo Nogueira troca xingamentos com torcedores do Galo em show de MG

Perdeu a cabeça! Diogo Nogueira parou uma apresentação em Minas Gerais e trocou xingamentos com os torcedores do Atlético Mineiro, também conhecido como Galo. O artista é flamenguista "roxo" e não recebeu bem as provocações: “Show não é lugar de torcida". Os torcedores estavam provocando o cantor por conta da eliminação do Flamengo para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Veja!



