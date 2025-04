Diretor de ‘Ainda Estou Aqui’, Walter Salles é o terceiro cineasta mais rico do mundo

Olha só o ranking dos cineastas mais ricos do mundo segundo a Forbes! Walter Salles, diretor de ‘Ainda Estou Aqui’, apareceu em terceiro lugar na lista, já que acumula uma fortuna de R$ 23,8 bilhões. “Ele vem de uma família que tem banco e empresa de mineração”, informou Keila Jimenez. Já o criador de ‘Star Wars’, George Lucas, ocupa o segundo lugar, com o patrimônio de R$ 28,9 bilhões. E, no topo, está Steven Spielberg, com R$ 30,4 bilhões. Saiba mais!