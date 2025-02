Esposa de Jorge Pontual alerta público após fazer preenchimento labial e ter rosto paralisado

O ator Jorge Pontual fez um alerta ao ver a esposa passar por um susto com um procedimento estético. Marcelle Lacerda teve uma complicação após fazer botox e preenchimento labial com ácido hialurônico. Ela sofreu de isquemia, a paralisação de um dos lados do rosto, e necrose e fez questão de avisar o público para ter cuidado no momento de escolher o profissional. "Agora, ela está melhor, porque está fazendo tratamento", informou Keila Jimenez.