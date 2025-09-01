Estrelas de A Escrava Isaura, Fernanda Nobre e Maria Ribeiro completam 20 anos de amizade

Maria Ribeiro e Fernanda Nobre, estrelas de 'A Escrava Isaura', estão comemorando 20 anos de amizade! Maria aproveitou o aniversário da parceira de profissão no último domingo (31) para relembrar os momentos das duas ao longo do tempo.

"Faz 20 anos que eu acordo feliz no seu dia. Antes de antes, quando não existiam redes sociais, lá estávamos nós: juntas, fazendo novela", escreveu Maria em publicação.

A declaração emocionante conquistou o coração dos fãs na redes sociais. E, dentre os registros, a atriz compartilhou dois da época em que as duas trabalharam na novela, que volta à tela da RECORD nesta segunda (1º), às 15h30.

Maria interpretou Malvina, enquanto Fernanda deu vida à Helena no folhetim. Não perca a reeibição de A Escrava Isaura!

