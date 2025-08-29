Ex de Zé Felipe assume namoro com Gabriel Medina
Surfista publicou fotos com Isabela Arantes e fez lindas declarações de amor para a influenciadora
Reciclou? A ex de Zé Felipe, Isabela Arantes, causou alvoroço entre os internautas ao assumir namoro com Gabriel Medina. Nas redes sociais, o surfista fez lindas declarações de amor para a influenciadora.
Vale lembrar que a modelo chegou a ficar noiva de Zé Felipe, e eles tiveram um longo relacionamento. Quando estavam perto de subir ao altar, a união chegou ao fim. Na sequência, o cantor engatou um relacionamento com Virginia Fonseca.
Gabriel teve muitas namoradas e já foi casado com Yasmin Brunet, mas tudo indica que agora tem muito amor envolvido!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas