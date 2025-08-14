Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Keila Jimenez - Blogs

Exibida? Virginia Fonseca mostra antes e depois do corpo na internet após rotina de treinos

Internautas ficaram intrigados com a mudança e compararam a empresária com a musa fitness Gracyanne Barbosa

Keila Jimenez|Do R7

Exibida? Virginia Fonseca mostrou o antes e depois de seu corpo nas redes sociais após a rotina de treinos. Os internautas ficaram intrigados com a mudança e compararam a empresária com a musa fitness Gracyanne Barbosa. A influenciadora digital tem feito um bom investimento na musculação e na alimentação há 6 meses e, agora, está exibindo a definição dos músculos. Veja o vídeo!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • virginia
  • keila-jimenez
  • diario-das-celebridades

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.