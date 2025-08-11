Família de Faustão desmente rumores sobre piora da saúde do apresentador

Internado no hospital desde o dia 21 de maio, Faustão se recupera após um transplante de fígado e um retransplante renal, planejado há um ano. Logo após a notícia de que o apresentador passou pelos procedimentos, rumores se espalharam sobre uma piora no quadro de saúde dele. A família de Faustão veio a público desmentir os boatos e confirmou que ele vem melhorando a cada dia. Agora, o comunicador foi extubado e recebeu até a visita dos filhos. "Os médicos estão bem animados, mas [ele] ainda não tem previsão de alta", comentou Keila Jimenez.



