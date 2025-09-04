Famosa pela farofa, Gkay faz aulas de samba para estrear como musa no Carnaval

Gkay perdeu a vergonha de mostrar que está se preparando! A influenciadora digital será musa do Carnaval do Rio de Janeiro em 2026 pelo Salgueiro e decidiu fazer aulas de samba.

Antes, ela tinha receio em compartilhar nas redes sociais, mas resolveu expor os bastidores. Em vídeo, Gkay aparece sambando ao lado de um professor. "Não é fácil aprender", comentou Keila Jimenez.

Vale lembrar que a influenciadora é famosa por organizar, todos os anos, a "Farofa da Gkay", um evento de vários dias e convidados que acumula polêmica e ainda comemora o seu aniversário.

aqui!