Fanfic maluca? Jennifer Aniston nega boatos de que estaria vivendo romance com Barack Obama

Entre as aleatoriedades da internet, um boato de Barack Obama estaria se separando de Michelle Obama, com quem está casado há 30 anos, para ficar com Jennifer Aniston cresceu depois que uma jornalista americana divulgou a história. Os rumores aumentaram ainda mais quando Michelle não apareceu publicamente ao lado de Obama na posse de Donald Trump e em outro evento. Do outro lado, Jennifer participou de um talk show recentemente e negou a história. Mas, até o momento, Obama e Michelle não se pronunciaram. Entenda!