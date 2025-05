Filha de Gugu Liberato escolhe se casar em cerimônia intimista nos EUA

Após publicar fotos no maior clima de noivado, a filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, vai se casar nesta sexta-feira (16). Ela escolheu fazer uma cerimônia intimista nos Estados Unidos, onde mora, apenas para a família e os amigos mais próximos. O noivo é Gabriel Gravino, piloto de drift, que já foi pedreiro e pintor. "O amor verdadeiro não é só sentimento, é uma escolha diária", escreveu Sofia em publicação. Veja as fotos!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!